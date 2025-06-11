Вестник Кавказа

Трамп предупреждает об угрозе: Израиль готов ударить по Ирану

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
В ближайшее время на Ближнем Востоке может разгореться конфликт, считает президент США. В Израиле готовятся ударить по Ирану "в любое время".

Обострения конфликта Израиля и Ирана в ближайшее время ожидает президент США Дональд Трамп, пишет ТАСС.

"Послушайте, есть угроза масштабного конфликта"

– Трамп

Он отметил, что в ближневосточном регионе находится много граждан США, "нужно велеть им выехать, поскольку что-то может произойти вскоре". Также Трамп выразил надежду, что масштабного конфликта все же не случится. 

По данным СМИ, Израиль готов нанести военный удар по Ирану в ближайшие дни, но окончательное решение пока не принято. До конца этой недели, сообщают источники, Израиль намерен провести встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что в еврейском государстве рассматривают силовое решение вопроса иранской ядерной программы.

"Израиль не связан соглашениями, участником которых он не является, и будет действовать ради своей безопасности - в любое время и в любом месте"

– Гендельман

На воскресенье назначен шестой раунд переговоров США и Ирана по ядерной сделке.

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