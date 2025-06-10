Трамп предупредил Иран о "более жестких ударах"

Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть еще время на заключение сделки с США. Президент добавил, что Израиль имеет самое смертоносное оружие в мире.

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал израильские атаки на объекты Ирана. Он сказал, что у Тегерана еще есть время на заключение сделки с Вашингтоном.

Руководитель государства отметил, что, несмотря на множество смертей и разрушений, еще есть время остановить бойню, в противном случае следующие удары будут более жесткими.

Трамп подчеркнул, что Израиль располагает большими объемами американского оружия и получит еще больше. Кроме того, он сообщил, что Израиль имеет самое смертоносное оружие в мире.

Президент добавил, что дал иранскому руководству шанс заключить сделку с США, однако оно не смогло этого сделать.