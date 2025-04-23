Трамп предложил договориться о сокращении ядерного оружия

Вице-президент США Вэнс заявил, что президент Трамп открыт для идеи сокращения ядерных вооружений в мире и готов вести переговоры с РФ и КНР в этом направлении.

Президент США Дональд Трамп открыт для идеи сокращения ядерных вооружений в мире и для переговоров с Россией и Китаем по этому поводу, передал американский вице-президент Джей Ди Вэнс в ходе выступления в Вашингтоне на форуме, который организован Мюнхенской конференцией по безопасности.

"Думаю, президент был бы очень открыт для того, чтобы сесть с россиянами и китайцами, сказать: "Послушайте, давайте сделаем ситуацию намного лучше, давайте сократим число ядерных вооружений в мире в целом"

- Джей Ди Вэнс

Он отметил, что вопрос сокращения ядерных вооружений – не разговор завтрашнего дня, вероятно, он состоится только спустя несколько лет.

Со слов Вэнса, США не хотят появления ядерного оружия у Ирана, так как это может повлечь за собой аналогичные решения со стороны целого ряда других стран, в частности, на Ближнем Востоке.

"И мы действительно полагаем, что, если упадет костяшка домино Ирана, то вы увидите ядерное распространение на всем Ближнем Востоке"

- Джей Ди Вэнс

Напомним, что сейчас США и Иран активно ведут переговоры по ядерной сделке. Четвертый раунд состоится в Омане 11 мая. Ранее обе стороны отмечали позитивное развитие диалога и готовность к конструктивным решениям.