Трамп пообещал не распространять демократию "под дулом пистолета"

Президент США Дональд Трамп высказался относительно основной цели существования вооруженных сил Америки. По его словам, это в первую очередь защита своей страны.

Американский президент Дональд Трамп расставил приоритеты для армии США. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления перед выпускниками Военной академии, которая находится в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк).

"Мы восстанавливаем фундаментальный принцип, согласно которому главная задача наших вооруженных сил заключается в защите наших собственных границ от вторжения"

– Дональд Трамп

Глава американского государства обратил особое внимание на то, что армия США не должна заниматься изменением культуры других государств. По его словам, американские ВС не обязаны также насаждать демократию по всей планете, делая это буквально под дулом пистолета.

Президент подчеркнул, что задача ВС США заключается в постоянном превосходстве над любым врагом и ликвидации любой угрозы для США, в каком бы месте и в какое бы время она ни возникла.