Вестник Кавказа

Трамп ожидает от Нетаньяху решения кризиса в Газе

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Дональд Трамп ожидает от властей Израиля усилий по прекращению боевых действий в секторе Газа.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что будет "жестким" с премьером Израиля Биньямина Нетаньяху, ожидая усилий от Тель-Авива по прекращению конфликта в Газе. По словам Трампа, он рассчитывает на заключение соглашения в ближайшую неделю. 

"Я буду очень жестким с ним... Думаю, на следующей неделе у нас будет сделка"

– Дональд Трамп 

Отметим, что Биньямин Нетаньяху на следующей неделе приедет в США для встречи с Дональдом Трампом. 

Как стало известно сегодня, армия Израиля расширила военную операцию в секторе Газа. Израильские военные корабли ударили по ряду целей на юге палестинского анклава.

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