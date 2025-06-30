Трамп ожидает от Нетаньяху решения кризиса в Газе

Дональд Трамп ожидает от властей Израиля усилий по прекращению боевых действий в секторе Газа.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что будет "жестким" с премьером Израиля Биньямина Нетаньяху, ожидая усилий от Тель-Авива по прекращению конфликта в Газе. По словам Трампа, он рассчитывает на заключение соглашения в ближайшую неделю.

"Я буду очень жестким с ним... Думаю, на следующей неделе у нас будет сделка"

– Дональд Трамп

Отметим, что Биньямин Нетаньяху на следующей неделе приедет в США для встречи с Дональдом Трампом.

Как стало известно сегодня, армия Израиля расширила военную операцию в секторе Газа. Израильские военные корабли ударили по ряду целей на юге палестинского анклава.