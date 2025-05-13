Вестник Кавказа

Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Лидер США Трамп оценил перспективы встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, как только такая встреча будет согласована. 

"Как только мы сможем это устроить"

– Дональд Трамп 

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа, отметил, что американский лидер "занят серьезными делами" на Ближнем Востоке. 

Напомним, ранее официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет участвовать в переговорах в Стамбуле.

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