Трамп открыт любому механизму окончания конфликта на Украине – Рубио

Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть любой механизм окончания конфликта на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на прогресс в украинском урегулировании.

Американский президент Дональд Трамп стремится к завершению конфликта на Украине и готов рассматривать любой механизм, который приведет к этому исходу, сообщил глава Госдепа Марко Рубио на полях неформальной встречи глав МИД стран НАТО.

"Президент США был предельно ясен – он хочет, чтобы... (конфликт - ред.) закончился"

– госсекретарь

По словам Рубио, Трамп готов рассмотреть возможность применения любого механизма, реализация которого позволила бы прийти к миру. Глава Госдепа подчеркнул, что американская сторона желала бы стать свидетелями прогресса.

Госсекретарь также обратил внимание на то, что неважно, какой именно механизм находится в разработке и какие процессы происходят, США в любом случае готовы к конструктивному диалогу и стремятся принести любую пользу для остановки конфликта.