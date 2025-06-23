Вестник Кавказа

Трамп ошарашил американских чиновников заявлением о перемирии Ирана и Израиля - СМИ

Трамп ошарашил американских чиновников заявлением о перемирии Ирана и Израиля - СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Чиновники в Вашингтоне были удивлены словами Трампа о том, то между Ираном и Израилем достигнуто перемирие. Сегодня президент США заявил о прекращении "12-дневной войны".

Объявление президента США Дональда Трампа о том, что Иран и Израиль готовы пойти на перемирие застало врасплох ряд чиновников его администрации, в том числе высокопоставленных, сообщает сегодня газета The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома высокого ранга.

Собеседник издания признал, что заявление Трампа было внезапным "даже для некоторых наиболее высокопоставленных членов его администрации". Сообщается также, что в достижении договоренностей о прекращении огня сыграл роль эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Со стороны США соглашению о перемирии способствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.

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