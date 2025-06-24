Вестник Кавказа

Трамп оценил причиненный урон Израилю в конфликте с Ираном

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Глава Белого дома заявил, что Израиль получил серьезный урон в результате иранских атак. Он подчеркнул, что в еврейском государство разрушено множество зданий.

Иранские баллистические ракеты нанесли значительный урон Израилю. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

В ходе прошедшей 25 июня встрече с генсеком НАТО Марком Рютте он отметил, что сильнее всего еврейское государство в последние несколько дней.

"Израиль очень сильно пострадал, особенно в последние пару дней. Израиль очень сильно пострадал от баллистических ракет. <...>. Они разрушили множество зданий"

– Дональд Трамп

В то же время он подчеркнул, что Израиль великолепно показал себя во время конфликта с Исламской Республикой. По словам главы Белого дома, премьеру Биньямину Нетаньяху нужно гордиться собой.

Напомним, накануне Израиль и Иран заключили перемирие, однако после этого Исламская Республика совершила несколько ракетных пусков в сторону еврейского государства. В Тегеране отметили, что не нарушали перемирие.

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