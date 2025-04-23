Трамп обратится к Китаю за помощью в урегулировании ситуации на Украине

Президент США Трамп допустил, что может обратиться к властям КНР за помощью в урегулировании украинского кризиса. С его слов, Вашингтон добивается неплохих результатов в этом направлении.

США попросит помощи у руководства Китая в урегулировании конфликта на Украине, заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов.

"Конечно. Я считаю, что попросить об этом было бы вполне естественно"

- Дональд Трамп

По его словам, Вашингтон добивается хороших результатов в разрешении украинского кризиса.

Также глава Белого дома отметил, что если США добьются мира, то это будет большим достижением. По его мнению, они уже близки к этому.

Ранее Дональд Трамп предложил Турции стать посредником для прекращения украинского конфликта в разговоре с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Руководитель США назвал его лидером, который может вести переговоры как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским.