Трамп обратился к Эрдогану за посредничеством по Украине

Дональд Трамп попросил Реджепа Тайипа Эрдогана о посредничестве по Украине. Президент Турции попросил США вмешаться в ситуацию в секторе Газа.

Американский президент Дональд Трамп в недавней телефонной беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом попросил его о посредничестве по Украине.

Как сообщает турецкое издание Hurryiet со ссылкой на источники, глава Соединенных Штатов предложил Эрдогану выступить посредников для прекращения украинского конфликта.

Газета также пишет, что Трамп назвал Эрдогана лидером, который может вести переговоры как с Владимиром Путиным, так и с Зеленским. Сам Эрдоган благосклонно отнесся к просьбе.

Там также уточнили, что турецкий лидер в свою очередь попросил Трампа вмешаться в ситуацию на Ближнем Востока для обеспечения прекращения боевых действий в секторе Газа.

Кроме того, подчеркивает издание, президент обсудили Сирию. Руководитель Турции сказал, что атаки Тель-Авива угрожают безопасности и стабильности в Арабской Республике.