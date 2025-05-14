Трамп не поедет в Турцию и вернется домой

Американский президент Дональд Трамп после своей поездки в Арабские Эмираты, скорее всего, не отправится в Турцию, а вернется в Вашингтон.
Как пишут американские журналисты, Трамп сперва заявил, что "завтра утром мы улетаем, можно почти сказать, что не знаем, куда". Но затем он добавил, что делегация улетит в Штаты.
В рабочем графике лидера США на пятницу фигурирует ряд мероприятий в ОАЭ. Затем по программе запланировано возвращение Трампа в США с остановкой в Великобритании.
Ранее глава государства говорил, что может отправиться в Стамбул в пятницу, если решит, что его присутствие поможет урегулированию конфликта на Украине.
Президент также предположил, что для украинского урегулирования необходима встреча руководителей России и США.