Трамп не поедет в Турцию и вернется домой

Дональд Трамп после визита в ОАЭ направится не в Турцию, а в Вашингтон. Ранее он говорил, что может посетить Стамбул в пятницу.

Американский президент Дональд Трамп после своей поездки в Арабские Эмираты, скорее всего, не отправится в Турцию, а вернется в Вашингтон.

Как пишут американские журналисты, Трамп сперва заявил, что "завтра утром мы улетаем, можно почти сказать, что не знаем, куда". Но затем он добавил, что делегация улетит в Штаты.

В рабочем графике лидера США на пятницу фигурирует ряд мероприятий в ОАЭ. Затем по программе запланировано возвращение Трампа в США с остановкой в Великобритании.

Ранее глава государства говорил, что может отправиться в Стамбул в пятницу, если решит, что его присутствие поможет урегулированию конфликта на Украине.

Президент также предположил, что для украинского урегулирования необходима встреча руководителей России и США.