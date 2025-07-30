Трамп изменит подход к сотрудничеству с Нетаньяху по Газе – СМИ

Кадры с голодающими жителями Газы побудили Трампа подвергнуть пересмотру взаимодействие с Нетаньяху по палестинскому анклаву.

Лидер США Дональд Трамп намерен изменить подход к сотрудничеству с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Как отмечает CNN со ссылкой на источники в Белом доме, на изменение отношения Трампа повлияли кадры с голодающими детьми в Газе.

"Он [Трамп] сказал своим помощникам, что хочет обсудить с Нетаньяху эти ужасные картины и спросил, чем США могут помочь"

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Сообщается, что американский президент провел разговор с Нетаньяху, в котором изложил свое несогласие с текущими действиями Израиля относительно гуманитарной ситуации в Газе. Трамп заявил, что Тель-Авиву нужно действовать по-другому.

Отметим, что гуманитарная ситуация в Газе остается тяжелой. Из-за блокады анклава поставки продовольствия ограничены. Западные страны (Германия, Франция) приняли решение сбрасывать гумпомощь с транспортных самолетов.