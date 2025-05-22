Вестник Кавказа

Трамп и Нетаньяху проведут телефонный разговор – СМИ

Флаги США и Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Axios: Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху сегодня проведут телефонный разговор.

Лидер США Дональд Трамп сегодня планирует провести телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, передает портал Axios. 

Тематика разговора политиков не называется. Стороны, вероятно, затронут ситуацию в секторе Газа, а также иранский ядерный вопрос. 

Ранее в СМИ циркулировала информация о разногласиях Вашингтона и Тель-Авива относительно планов по Ирану. Израиль якобы был готов к немедленной военной операции против иранских ядерных объектов, однако США такой сценарий не устраивал. Как отмечает Axios, Тель-Авив пошел на компромисс, отложив силовое решение до окончания переговоров Вашингтона и Тегерана.

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