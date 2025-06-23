Трамп хотел бы "сделку" с Россией

Президент США Дональд Трамп хочет заключить сделку с Россией, об этом американский лидер заявил по дороге на саммит НАТО в Гааге.

Американский президент Дональд Трамп стремится к сделке с Москвой, соответствующее заявление он сделал в воздухе, на борту самолета, на котором он летел на саммит НАТО в Гааге.

У главы США попросили комментарий по поводу связанных с Россией формулировок коммюнике, которое может быть выпущено по итогам встречи.

По словам Трампа, прежде, чем комментировать, он должен ознакомиться с предметом беседы.

"Но я бы хотел увидеть сделку с Россией"

– Трамп

Он напомнил, что ранее у него состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Президент уточнил, что глава российского государства спросил, может ли он оказать помощь в ситуации с Ираном, на что Трамп сказал, что его не требуется помощь с Ираном – помощь ему нужна с Россией.

"И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией"

– Трамп