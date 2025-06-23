Трамп хотел бы "сделку" с Россией

Американский президент Дональд Трамп стремится к сделке с Москвой, соответствующее заявление он сделал в воздухе, на борту самолета, на котором он летел на саммит НАТО в Гааге.
У главы США попросили комментарий по поводу связанных с Россией формулировок коммюнике, которое может быть выпущено по итогам встречи.
По словам Трампа, прежде, чем комментировать, он должен ознакомиться с предметом беседы.
"Но я бы хотел увидеть сделку с Россией"
– Трамп
Он напомнил, что ранее у него состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Президент уточнил, что глава российского государства спросил, может ли он оказать помощь в ситуации с Ираном, на что Трамп сказал, что его не требуется помощь с Ираном – помощь ему нужна с Россией.
"И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией"
– Трамп