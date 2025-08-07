Вестник Кавказа

Торговый оборот России и Азербайджана вырос на 19%

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия остается одним из важнейших торговых партнеров Азербайджана. Торговля двух стран выросла в этом году на 19%.

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана обнародовал данные по торговому обороту Азербайджана с другими странами за январь-июль этого года. Россия вошла в тройку важнейших партнеров, торговый оборот двух стран вырос на 19,3%. 

Крупнейшим торговым партнером стала Италия. Страны наторговали на 20% больше, чем годом ранее. 

Вторую строчку заняла Турция. Торговый оборот между странами сократился на 6,5% по сравнению с 2024 годом. Общий объем торговли составил $3,384 млрд. 

Россия с торговым оборотом в $3,07 млрд стала третьей. Рост за год составил 19,3%. 

Китай стал четвертым с показателем в $2,5 млрд. Рост торговли за год составил почти 27%.

