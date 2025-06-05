Торговля России и Евросоюза упала до минимума за последние 25 лет

Торговля России и Евросоюза в апреле опустилась ниже 5 млрд евро. Основным торговым партнером России остается Германия

Товарооборот России и Евросоюза в апреле текущего года опустился ниже 5 млрд евро – это минимальный показатель с сентября 1999 года, приводит данные по торговле Евростат.

Отмечается, что поставки из России упали с 2,6 млрд евро в марте до 2,15 млрд евро в апреле. Импорт в Россию из ЕС сократился на 7% и составил порядка 2,6 млрд евро.

В Евростате подчеркнули, что объем торговли в середине весны достиг минимальных показателей за последние 25 лет. Товарооборот составил 4,7 млрд евро (снижение на 11%).

Там же уточнили, что ключевым торговым партнером России в Европе остается Германия. При этом в статистической службе добавили, что торговля сократилась до 684,5 млн евро (-13%).

Вторым партнером России среди стран Евросоюза является Венгрия, с которой товарооборот вырос на 15% (551,5 млн). Замкнула тройку лидеров Италия – почти 437 млн евро (-4%).