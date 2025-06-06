Торговля России и Армении может сократиться на $6 млрд

Курс на евроинтеграцию Еревана негативно влияет на торговлю между РФ и Арменией, отметил вице-премьер Оверчук.

Вице-премьер России Алексей Оверчук, выступая на ПМЭФ, заявил, что товарооборот Москвы и Еревана может сократиться на $6 млрд в этом году.

Оверчук отметил, что падение объемов торговли связано с барьерами, а также проблемами взаиморасчетов.

"Нужно также расширять количество пунктов пропуска на «Верхнем Ларсе», где в эти дни опять фиксируются большие пробки. Тем не менее участие Армении в ЕАЭС обеспечивает устойчивый экономический рост стране"

– Алексей Оверчук

Как отметил Оверчук, негативное влияние на торговлю Армении и РФ оказывает и курс на евроинтеграцию Еревана. Так, за прошлый год торговля двух стран упала на $2 млрд.

В то же время, как подчеркнул вице-премьер, членство Армении в ЕАЭС позволило стране нарастить ВВП на душу населения с $3,8 тыс до $8,5 тыс за 10 лет.