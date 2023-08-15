Токаев: Казахстан искренне скорбит по погибшим в Махачкале

Опубликовано: 9:34, 15 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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Президент Казахстана выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с гибелью десятков человек в результате взрыва в столице Дагестана. В республике объявлен траур по погибшим.

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев направил своему российскому коллеге Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи со взрывом на АЗС в Махачкале.

В своем письме он подчеркнул, что казахстанцы искренне скорбят по погибшим и желают скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

«Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших»

- Касым-Жомарт Токаев

Взрыв в Махачкале

Напомним, автосервис загорелся вчера вечером в Махачкале, однако затем пламя распространилось и на автозаправку, после чего раздался мощный взрыв.

Жертвами трагедии стали 30 человек, еще сотни получили ранения. В Дагестане был объявлен траур по погибшим.