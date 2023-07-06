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Токаев: Астана - колыбель единства и процветания Казахстана

Касым-Жомарт Токаев
© Фото: сайт Акорды
Президент Казахстана назвал Астану колыбелью единства и процветания страны. Сегодня столица республики отмечает свое 25-летие.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме городов-побратимов в честь 25-летия Астаны, назвал столицу страны колыбелью единства и процветания.

Он заявил, что сегодня Астана превратилась в динамично развивающийся город с возрастающим международным авторитетом, напомнив, что ранее город получил от ЮНЕСКО звание "Город мира".

Также казахстанский лидер подчеркнул, что Астана стала площадкой межрелигиозного диалога и духовной дипломатии.

"В свое время Папа Римский Иоанн Павел II почетно посетил нас, а в прошлом году наш город посетил Папа Франциск, оценивший высоко вклад нашей страны в укрепление мира и согласия и поддержавший добрые начинания. Это действительно большая честь для нас"

- Касым-Жомарт Токаев

Напомним, сегодня столица Казахстана празднует свое 25-летие. День столицы празднуется по всей республике и объявлен нерабочим днем.

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