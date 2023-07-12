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Тиф, холера и гепатит А грозят подтопленцам на Кубани

Тиф, холера и гепатит А грозят подтопленцам на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Вакцинация гостей и жителей началась на федеральной территории Сириус, оказавшейся в эпицентре подтоплений в Краснодарском крае.

Гостей и жителей федеральной территории Сириус начали прививать от заболеваний, распространение которых возможно в зонах подтоплений.

"Речь идет о таких заболеваниях, как брюшной тиф, дизентерия, холера, гепатит А, лептоспироз. Всех желающих ждут специалисты в пункте вакцинации по адресу: ул. Старообрядческая, 64, отель Gamma Sirius, режим работы: с 8.00 до 20.00 (понедельник - пятница)"

– пресс-служба администрации федеральной территории

Ранее сообщалось, что после ливней, которые шли в Сочи три дня был введен режим ЧС муниципального характера.

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