Тиф, холера и гепатит А грозят подтопленцам на Кубани

Опубликовано: 22:00, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вакцинация гостей и жителей началась на федеральной территории Сириус, оказавшейся в эпицентре подтоплений в Краснодарском крае.

Гостей и жителей федеральной территории Сириус начали прививать от заболеваний, распространение которых возможно в зонах подтоплений.

"Речь идет о таких заболеваниях, как брюшной тиф, дизентерия, холера, гепатит А, лептоспироз. Всех желающих ждут специалисты в пункте вакцинации по адресу: ул. Старообрядческая, 64, отель Gamma Sirius, режим работы: с 8.00 до 20.00 (понедельник - пятница)"

– пресс-служба администрации федеральной территории

Ранее сообщалось, что после ливней, которые шли в Сочи три дня был введен режим ЧС муниципального характера.