Тиф, холера и гепатит А грозят подтопленцам на Кубани

Вакцинация гостей и жителей началась на федеральной территории Сириус, оказавшейся в эпицентре подтоплений в Краснодарском крае.
Гостей и жителей федеральной территории Сириус начали прививать от заболеваний, распространение которых возможно в зонах подтоплений.
"Речь идет о таких заболеваниях, как брюшной тиф, дизентерия, холера, гепатит А, лептоспироз. Всех желающих ждут специалисты в пункте вакцинации по адресу: ул. Старообрядческая, 64, отель Gamma Sirius, режим работы: с 8.00 до 20.00 (понедельник - пятница)"
– пресс-служба администрации федеральной территории
Ранее сообщалось, что после ливней, которые шли в Сочи три дня был введен режим ЧС муниципального характера.