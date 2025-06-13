Тель-Авив обратился к живущим у оружейных объектов иранцам

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) адресовала обращение гражданам Ирана, дома которых находятся в районе производящих оружие заводов или оружейных складов, и призвала их к немедленной эвакуации.

Израильская армия призывает иранцев, живущих неподалеку от объектов, связанных с производством или хранением оружия, оставить свои дома. Соответствующее срочное сообщение было распространено от имени представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи.

В нем Адраи предупредил жителей Ирана, которые в данный момент находятся около объектов по производству или хранению оружия.

"Ради вашей безопасности просим вас незамедлительно покинуть эти места и не возвращаться до последующего уведомления"

– представитель ЦАХАЛ

Стоит отметить, что ранее американский телеканал CNN, ссылаясь на свои источники, передавал, что Израиль намерен продолжать операцию "Восстающий лев" на протяжении несколько недель.