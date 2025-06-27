Вестник Кавказа

Тегеран поддерживает контакты со странами "евротройки" – МИД Ирана

Тегеран поддерживает контакты со странами "евротройки" – МИД Ирана
© Фото: IRNA
МИД Ирана: контакты с "евротройкой" продолжаются, но договоренностей о новой встрече пока не было.

Тегеран поддерживает контакты  с "евротройкой" (Великобритания, Франция, Германия), но место и время нового раунда консультаций пока не выбрано, сообщил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. 

 "Контакты и консультации между Ираном и "евротройкой" по конкретным вопросам, включая продолжение переговоров, все еще продолжаются. Точная дата продолжения этих переговоров пока не определена"

– Исмаил Багаи 

Багаи также отметил, что у Тегерана хорошие отношения с европейскими государствами. 

Отметим, что в Женеве прошли переговоры между Ираном и "евротройкой". Переговоры состоялись на фоне ударов Израиля и США по ядерным объектам в Иране.

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