Тегеран поддерживает контакты со странами "евротройки" – МИД Ирана

МИД Ирана: контакты с "евротройкой" продолжаются, но договоренностей о новой встрече пока не было.

Тегеран поддерживает контакты с "евротройкой" (Великобритания, Франция, Германия), но место и время нового раунда консультаций пока не выбрано, сообщил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Контакты и консультации между Ираном и "евротройкой" по конкретным вопросам, включая продолжение переговоров, все еще продолжаются. Точная дата продолжения этих переговоров пока не определена"

– Исмаил Багаи

Багаи также отметил, что у Тегерана хорошие отношения с европейскими государствами.

Отметим, что в Женеве прошли переговоры между Ираном и "евротройкой". Переговоры состоялись на фоне ударов Израиля и США по ядерным объектам в Иране.