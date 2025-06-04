Тегеран обвинил Трампа во враждебном отношении к иранскому народу

В МИД Ирана отреагировали на новые американские санкции. В ведомстве отметили, что они говорят о враждебном отношении США к народу Исламской Республики.

Новые антииранские санкции Соединенных Штатов свидетельствуют о глубокой враждебности американцев по отношению к народу Исламской Республики. Такое заявление сделал официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи.

Он подчеркнул также, что эти ограничительные меры нарушают нормы и основы международного права.

"Новые санкции США против Ирана, введенные в рамках античеловеческой и пораженческой политики "максимального давления" на народ Ирана, помимо того, что являются нарушением норм и основ международного права, являются еще одним свидетельством глубокой продолжительной враждебности действующего в США режима по отношению к иранском народу"

– иранский дипломат

Накануне Минфин США объявил о новых санкциях в отношении Ирана. Ограничительные меры коснулись почти трех десятков компаний из ИРИ, Китая, ОАЭ и Бельгии. Также в санкционные списки попали 10 физлиц.

Напомним, представители Ирана и США провели уже пять раундов переговоров, посвященных ядерной сделке. Три из них были организованы в Омане, а два других - в Италии. Дату шестого раунда сторонам согласовать пока не удается.