Вестник Кавказа

Тегеран не согласен на безоговорочную капитуляцию – посол Ирана во Франции

Тегеран не согласен на безоговорочную капитуляцию – посол Ирана во Франции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посол Ирана во Франции заявил, что Тегеран не согласится на безоговорочную капитуляцию.

Тегеран не пойдет на требования безоговорочной капитуляции лидера США Дональда Трампа, заявил посол Ирана во Франции Мохаммед Амин-Неджад. По словам дипломата, иранский народ консолидировался перед лицом военной угрозы. 

"Это то же желание, что и у (премьера Израиля – ред.) Биньямина Нетаньяху… Это не реализуется. Иранский народ един перед агрессией"

– Мохаммед Амин-Неджад

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее потребовал безоговорочной капитуляции Тегерана, а также сообщил, что Вашингтону известно местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи.  

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана, мотивируя удары необходимостью борьбы с возможной ядерной угрозой со стороны Тегерана.

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