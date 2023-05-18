РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Тбилисский кукольный музей будет ждать ремонт

Тбилисский кукольный музей будет ждать ремонт
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В кукольном музее Тбилиси начнутся реконструкционные работы. Также ремонт уже идет в мемориальном музее Костава и доме-музее Чавчавадзе.

Руководитель Объединения музеев Тбилиси Нини Санаридзе сообщила о скором начале реконструкционных работ в музее кукол и игрушек.
 
В прошлом году музей получил новое помещение, которое находится внутри здания тбилисского городского собрания. По словам Санаридзе, в новом доме для кукол и игрушек ремонт начнется в ближайшее время.
 
Также она заявила о наступлении активной фазы ремонтных работы в мемориальном музее Костава и доме-музее Чавчавадзе. Расходы по реконструкции взяла на себя администрация столицы Грузии.

Грузия готовится встречать российских туристов

Грузия готовится встречать российских туристов

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
755 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version