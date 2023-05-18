Тбилисский кукольный музей будет ждать ремонт

Опубликовано: 22:43, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В кукольном музее Тбилиси начнутся реконструкционные работы. Также ремонт уже идет в мемориальном музее Костава и доме-музее Чавчавадзе.

Руководитель Объединения музеев Тбилиси Нини Санаридзе сообщила о скором начале реконструкционных работ в музее кукол и игрушек.



В прошлом году музей получил новое помещение, которое находится внутри здания тбилисского городского собрания. По словам Санаридзе, в новом доме для кукол и игрушек ремонт начнется в ближайшее время.



Также она заявила о наступлении активной фазы ремонтных работы в мемориальном музее Костава и доме-музее Чавчавадзе. Расходы по реконструкции взяла на себя администрация столицы Грузии.