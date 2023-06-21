Тбилиси примет фестиваль "Прохладное лето в Ботаническом"

Опубликовано: 22:41, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фестиваль напитков "Прохладное лето в Ботаническом" пройдет в Тбилиси с 1 по 2 июля. Посетителей ждут самые разнообразные угощения: смузи из фруктов, соки и безалкогольные коктейли. Будут доступны множество сортов лимонадов.

оазисом для гостей и жителей Тбилиси в разгар лета станет фестиваль "Прохладное лето в Ботаническом", который пройдет с 1 по 2 июля.

По словам организаторов, гостей праздника ждет развлекательная программа, а также разнообразные прохладительные напитки.

Посетители смогут утолить жажду фруктовыми смузи, безалкогольными коктейлями, соками. Они смогут отведать и лимонады, приготовленные по традиционным грузинским рецептам.

Будет организована насыщенная развлекательная программа: концерты живой музыки, шоу аниматоров, розыгрыши призов, а также выставки-продажи сувениров от местных мастеров. Кроме того, будут читаться лекции о цветущих в это время года растениях.

Фестиваль откроется в 12.00 и продлится до 18.00. Вход свободный.