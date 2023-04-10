Ташкент останется без воды с 17 по 19 апреля

Опубликовано: 23:50, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Горячая и холодная вода в отдельных районах Ташкента будет отключена на два дня с 17 апреля. Ранее планировалось отключить воду сегодня, 10 апреля. В зоне отключения сотни многоэтажек, школы, заводы, мечети и аэропорт.

Жители Ташкента с 17 по 19 апреля останутся без водоснабжения - приостановится подача как холодной, так и горячей воды.

Ранее отключение хотели провести 10-12 апреля, сроки изменены по техническим причинам. Воду выключат в связи с переносом водопроводной сети в рамках ремонта на мосту на улице Бобура. Отключение запланировано на 09.00 следующего понедельника.

Водоснабжения на период ремонтных работ лишатся в столице Узбекистана 636 многоэтажных домов, 8750 частных коттеджей. Кроме того, отключение воды затронет 16 детских садов, 11 школ, несколько мечетей, поликлиник, пекарен, 2 рынка и 2 завода, аэропорт. В зоне масштабного отключения оказались также свыше 60 организаций и частных производств.

Воду отключат жителям четырех районов: Яккасарайского, Янгихаетского, Сергелийского и Мирабадского. Речь идет о следующих махаллях: "Бошлик", "Кушбеги", "Викор", "Ал-Фаргоний", "Чорбог", "Йулдош", "Янги Чоштепа", "Чоштепа", "Чорток", "Икбол", "Файзли", "Тошкент", "Жун арик", "Кубайтепа", "Нугойкургон", "Юкори Дархон", "Кут Барака", "Сугдиена", "Кумарик", "Олтин Водий", "Учувчилар", "Темириулчилар", "Заминобод", "Бунодобод" и "Биродарлик".

Отключение холодной воды сделает невозможной работу Ташкентской ТЭЦ, поэтому жители города двое суток проведут и без горячей воды.