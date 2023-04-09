"Танк" из Дагестана снялся художественном фильме

Опубликовано: 2:00, 9 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев сыграл самого себя в картине "Немножко женат". Работ повествует о дружбе и дагестанских обычаях

Известный борец вольного стиля из Дагестана Абдулрашид Садулаев принял участие в съемках фильма "Немножко женат". Об этом стало известно после публикаций спортсмена в его Telegram-канале.

Отмечается, что киноработа "Немножко женат" повествует о дагестанских традициях и обычаях, а также о дружбе на Кавказе. Садулаев сыграл в фильме роль "камео".

Отмечается, что выход фильма на экраны состоится летом текущего года.

Стоит добавить, что Садулаев, будучи выходцем из дагестанского села Гилиб Чародинского района, является пятикратным чемпионом мира по вольной борьбе, четырехкратным победителем европейских первенств, многократным чемпионом России, двукратным золотым призером Олимпийских игр и Заслуженным мастером спорта РФ. За силу и волю к победе на одном из турниров спортсмена прозвали "Танком".