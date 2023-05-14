Свыше 30 школ Ставрополья ждет капитальный ремонт в 2023 году

Опубликовано: 5:45, 14 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

До конца нынешнего года на Ставрополье выполнят капитальный ремонт более чем в 30 школах. Из краевого бюджета на модернизацию учебных заведений выделено несколько миллиардов рублей.

В 2023 году в Ставропольском крае намерены осуществить масштабную модернизацию 31 школы. Об этом сообщила и.о. главы Минобразования региона, приступившая к работе в начале мая.

По словам Ольги Чубовой, капитальный ремонт охватит образовательные учреждения в 12 муниципальных образованиях Ставрополья. Она подчеркнула, что контракты с подрядчиками на проведение работ уже подписаны.

Помимо этого, и.о. министра обратила внимание на то, что из краевого бюджета на эти цели будет направлено более 3 млрд рублей.

Она рассказала, что после ремонта в школах будут выполнены все необходимые требования по антитеррористической защищенности, а также обновлены учебники и учебные пособия. Кроме того, учителя смогут повысить свою квалификацию.

Ранее сообщалось, что в 2024 и 2025 годах в крае намерены капитально отремонтировать еще 49 школ.