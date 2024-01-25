Свыше 2,7 тыс грузовиков ожидают проезда в Верхнем Ларсе

Количество застрявших в Верхнем Ларсе грузовиков во вторник вечером приблизилось к 3 тысячам. Сейчас движение там доступно для всех видов транспорта.

На контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" застряли в пробке свыше 2,7 тыс крупногабаритных автомобилей. Об этом во вторник вечером рассказали в ЦОДД Северной Осетии.

Движение по дороге, ведущей к российско-грузинской границе, сейчас доступно для всех видов транспортных средств. В то же время дорогу Мцхета-Степанцминда-Ларс время от времени приходится закрывать из-за снегопада и угрозы схода лавин.

Электронная очередь к настоящему времени собрала на КПП с российской стороны 2726 грузовиков.