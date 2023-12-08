Вестник Кавказа

Свыше 2,4 тысяч машин ожидают открытия "Верхнего Ларса"

Свыше 2,4 тысяч машин ожидают открытия "Верхнего Ларса"
На "Верхнем Ларсе" стоят более 2,4 тысяч большегрузов. Все они ожидают открытия погранпункта, который был закрыт из-за плохих погодных условий в регионе.

Свыше 2,4 тыс грузовиков стоят на "Верхнем Ларсе", погранпункт был закрыт из-за неблагоприятной погоды, сообщает пресс-служба центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Из-за высокой лавиноопасности проезд для машин сприцепом и полуприцепом был закрыт 12 декабря. Однако после проведения очистительных работ дорога для них была открыта на следующий день.

Отмечается, что всего из России в Грузию пытаются попасть 2 426 грузовиков.

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