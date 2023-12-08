Свыше 2,4 тысяч машин ожидают открытия "Верхнего Ларса"

На "Верхнем Ларсе" стоят более 2,4 тысяч большегрузов. Все они ожидают открытия погранпункта, который был закрыт из-за плохих погодных условий в регионе.

Свыше 2,4 тыс грузовиков стоят на "Верхнем Ларсе", погранпункт был закрыт из-за неблагоприятной погоды, сообщает пресс-служба центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Из-за высокой лавиноопасности проезд для машин сприцепом и полуприцепом был закрыт 12 декабря. Однако после проведения очистительных работ дорога для них была открыта на следующий день.

Отмечается, что всего из России в Грузию пытаются попасть 2 426 грузовиков.