Свыше 14,5 тыс жителей сектора Газа стали жертвами израильских ударов

В Газе сообщили, что от ударов Израиля погибли более 14,5 тыс жителей анклава, еще более 35 тыс человек получили ранения. Ранее было объявлено перемирие.

Жертвами израильских ударов в секторе Газа стали свыше 14,5 тыс человек, сообщает информационный центр руководства палестинского анклава.

"Число погибших превысило 14 532, среди них более 6000 детей"

- центр сектора Газа

Там же подчеркнули, что количество пострадавших с начала ударов по анклаву превысило 35 тыс человек.

Ранее Израиль и ХАМАС договорились на 3 дня прекратить боевые действия. Кроме того, стороны согласились обменяться заложниками и арестованными. Огонь временно прекратится с утра 23 ноября.