Свыше 1,4 тысяч палестинцев погибли при ударах Израиля

Министерство здравоохранения сектора Газа обновило новые данные по погибшим и пострадавшим в результате израильских ракетных ударов по региону.
Согласно новым данным, количество погибших палестинцев увеличилось до 1417 человек, из которых 447 составляют дети и 248 - женщины.
В ведомстве также опубликовали сведения по раненым. Так, Минздрав заявил о 6268 пострадавших при ракетных обстрелах.
Ранее израильские СМИ рассказали о гибели 1,3 тыс мирных жителей от ракетных ударов ХАМАС по Израилю. Кроме того, около 3,3 тыс израильтян получили ранения.
Атака ХАМАС на Израиль
ХАМАС совершил атаку на Израиль 7 октября, объявив о начале операции "Потоп Аль-Аксы". Организация вела массированный обстрел центральных и южных районов страны.
ЦАХАЛ объявил о состоянии готовности к войне после обстрелов, в Израиле начался массовый сбор резервистов. Армия обороны приступила к операции "Железные мечи".