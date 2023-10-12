Свыше 1,4 тысяч палестинцев погибли при ударах Израиля

Опубликовано: 16:45, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Жертвами при израильских ракетных ударах в секторе Газа стали более 1,4 тыс человек, из них 447 - дети, сообщили в Минздраве. Еще 6,2 тыс палестинцев получили ранения.

Министерство здравоохранения сектора Газа обновило новые данные по погибшим и пострадавшим в результате израильских ракетных ударов по региону.

Согласно новым данным, количество погибших палестинцев увеличилось до 1417 человек, из которых 447 составляют дети и 248 - женщины.

В ведомстве также опубликовали сведения по раненым. Так, Минздрав заявил о 6268 пострадавших при ракетных обстрелах.

Ранее израильские СМИ рассказали о гибели 1,3 тыс мирных жителей от ракетных ударов ХАМАС по Израилю. Кроме того, около 3,3 тыс израильтян получили ранения.

Атака ХАМАС на Израиль

ХАМАС совершил атаку на Израиль 7 октября, объявив о начале операции "Потоп Аль-Аксы". Организация вела массированный обстрел центральных и южных районов страны.

ЦАХАЛ объявил о состоянии готовности к войне после обстрелов, в Израиле начался массовый сбор резервистов. Армия обороны приступила к операции "Железные мечи".