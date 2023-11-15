Свет погас для пяти южных регионов России

Юг России обесточен после шторма. На местах работают бригады электриков.

Порядка 160 тыс человек остались без электроснабжения домов и квартир в результате разгула стихии на юге России, где порывы ветра превышали сорок метров в секунду.

«На 06.00 мск четверга в 320 населенных пунктах на территории 52 муниципальных образований Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР и Херсонской области остаются без электроснабжения 3,45 тысячи жилых домов, в которых проживают свыше 159,2 тысячи человек»

– собеседник РИА Новости в экстренных службах

Уточняется, что аварии ликвидирует несколько сотен бригад электриков.

Напомним, что в минувший понедельник Крым и Кубань подверглись удару стихии после того как Юг России захватил Балканский циклон.