Судью в Армении задержали за взятку в $150 тыс

Армянскому судье грозит длительное лишение свободы за взятку в размере $150 тыс. Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

Судья в Армении попался на крупной взятке в размере $150 тыс. Об этом рассказали в Антикоррупционном комитете республики.

Было установлено, что судья признал банкротом компанию, после чего начался процесс продажи ее имущества на публичных торгах.

Фирма, выигравшая аукцион весной 2022 года, не осуществила платежи в установленный срок, в связи с чем ее акционеры, пытаясь урегулировать данный вопрос, обратились к своему знакомому с просьбой связаться с управляющим делами компании-банкрота.

В ноябре 2023 года управляющий провел встречу с судьей в одном из кафе Еревана, на которой предложил ему за деньги принять решение в интересах своих знакомых – фирмы, победившей на торгах. Изначально судья попросил за это $20 тыс, но затем стал настаивать на $150 тыс. Те согласились выплатить эту сумму, но частями. Спустя месяц представитель акционеров передал управляющему $20 тыс, который в тот же день передал их судье.

В декабре прокурор инициировал публичное уголовное преследование в отношении судьи. Судья и управляющий арестованы. Дело передано на рассмотрение в суд.