Суд рассмотрит дело по факту гибели девушек в квест-руме в Дагестане

Уголовное дело в отношении владельца и аниматоров квест-рума передано в суд. Летом там в результате пожара погибли две девушки.

В Ленинский районный суд Махачкалы направлено уголовное дело против хозяина и двух аниматоров квест-рума "Дом ужасов", пишет пресс-служба дагестанской прокуратуры.

Арестованных обвиняют по части 3 статьи 238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Напомним, в ночь на 22 июля в квест-руме один из аниматоров поджег баклажку с бензином, что привело к пожару. Жертвами стали две молодые девушки.