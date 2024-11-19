Вестник Кавказа

Суд рассмотрит дело по факту гибели девушек в квест-руме в Дагестане

Суд рассмотрит дело по факту гибели девушек в квест-руме в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уголовное дело в отношении владельца и аниматоров квест-рума передано в суд. Летом там в результате пожара погибли две девушки.

В Ленинский районный суд Махачкалы направлено уголовное дело против хозяина и двух аниматоров квест-рума "Дом ужасов", пишет пресс-служба дагестанской прокуратуры.

Арестованных обвиняют по части 3 статьи 238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Напомним, в ночь на 22 июля в квест-руме один из аниматоров поджег баклажку с бензином, что привело к пожару. Жертвами стали две молодые девушки.

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