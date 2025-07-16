Суд перенес слушания по делу Нетаньяху на сентябрь – СМИ

В СМИ заявили, что суд Иерусалима перенес на сентябрь дачу показаний Биньямина Нетаньяху. Премьер Израиля начал давать показания в суде в декабре 2024 года.

Окружной суд Иерусалима снова перенес процесс дачи показаний израильского премьера Биньямина Нетаньяху, сообщает местное издание The Times of Israel.

Газета пишет, что слушания должны были состояться 21 и 22 июля, однако 20 июля канцелярия премьера сообщила о недомогании у Нетаньяху из-за пищевого отравления.

Отмечается, что руководителю израильского правительства на ближайшие три дня прописан домашний арест. Его адвокат Амит Хадад ходатайствовал о переносе слушаний.

Помимо этого, издание передает, что из-за совпадения в графике с другими слушаниями и уходом судов на каникулы слушания по делу Нетаньяху состоятся в сентябре.

В ноябре 2019 года Генпрокуратура страны предъявила Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам.

Заключения были переданы в суд 28 января 2020 года. Премьер начал давать показания в декабре 2024 года, но с тех пор слушания переносились по различным причинам.