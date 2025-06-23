Вестник Кавказа

Суд не дал Нетаньяху отсрочку от дачи показаний по делу о коррупции

Суд не дал Нетаньяху отсрочку от дачи показаний по делу о коррупции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава израильского правительства не смог получить двухнедельную отсрочку от дачи показаний. Суд посчитал доводы его адвокатов неубедительными.

Суд не удовлетворил просьбу адвокатов премьер-министра Израиля освободить его на какое-то время от дачи показаний по коррупционному делу. Об этом информирует 27 июня портал Ynet.

Защита Биньямина Нетаньяху настаивала на двухнедельной отсрочке из-за недавнего обострения конфликта с Ираном и других важных событий. Они отмечали, что главе правительства следует сконцентрироваться на решении различных вопросов, включая войну в секторе Газа и освобождение заложников, которые удерживаются в анклаве.

Судьи рассмотрели данное ходатайство, но сочли доводы защиты неубедительными.

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