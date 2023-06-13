Строительство новой школы вот-вот начнется в дагестанском селе

Опубликовано: 13:30, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новую школу вместо нынешней аварийной возведут в одном из сел Карабудахкентского района. Работы стартуют уже в самом скором времени.

Здание школы начнут строить в ближайшее время в одном из дагестанских сел. О планах поведали в районной администрации.

Школа появится в селе Какамахи. Ее смогут посещать 220 мальчиков и девочек. В селе в общей сложности проживают более 3 тыс человек.

"Накануне представителями подрядной организации и заместителем главы Карабудахкентского района с выездом на место была осмотрена территория под строительство новой школы, определены первостепенные задачи"

– районные власти

Новая школа будет построена в два этажа. Она займет территорию площадью в 1,5 га. На этой территории будет обустроено поле для игры в футбол.

Сейчас в селе есть школа, но она имеет статус аварийной.