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Строительство газопровода раскрыло древние тайны на Кубани

Строительство газопровода раскрыло древние тайны на Кубани
© Фото: Управление государственной охраны объектов культурного наследия
Земли Кубани продолжают раскрывать для исследователей новые тайны: строительство нового газопровода, который соединит Анапу с Таманью, раскрыло около 150 древних захоронений, спрятанных под слоем земли в районах Новороссийска и Анапы.

Строителям пришлось на время прервать строительство трассы нового газопровода Анапа – Тамань и уступить место археологам, потому что они нашли на территории Новороссийска и Анапы древние захоронения и античные памятники.

А находки оказались богатыми: погребальный инвентарь, сельскохозяйственные орудия, бронзовые украшения, наконечники стрел, копья и ножи из железа, рассказали в краевом Управлении по охране объектов культурного наследия, передает портал Юга.ру.

"Территория находится на стыке гор и равнины, при этом регион обладает ландшафтным и климатическим разнообразием. Это и определило обитаемость этих мест во все исторические периоды и отразилось в богатстве и уникальности археологического наследия"

- Управление госохраны объектов культурного наследия Кубани

Новые артефакты в скором времени пополнят государственный музейный фонд РФ, они будут охраняться государством.

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