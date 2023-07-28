Строительство газопровода раскрыло древние тайны на Кубани

Строителям пришлось на время прервать строительство трассы нового газопровода Анапа – Тамань и уступить место археологам, потому что они нашли на территории Новороссийска и Анапы древние захоронения и античные памятники.
А находки оказались богатыми: погребальный инвентарь, сельскохозяйственные орудия, бронзовые украшения, наконечники стрел, копья и ножи из железа, рассказали в краевом Управлении по охране объектов культурного наследия, передает портал Юга.ру.
"Территория находится на стыке гор и равнины, при этом регион обладает ландшафтным и климатическим разнообразием. Это и определило обитаемость этих мест во все исторические периоды и отразилось в богатстве и уникальности археологического наследия"
- Управление госохраны объектов культурного наследия Кубани
Новые артефакты в скором времени пополнят государственный музейный фонд РФ, они будут охраняться государством.