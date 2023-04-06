Страны ЕАЭС увеличили товарооборот на 15%

Опубликовано: 22:53, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2022 году объем торговли в ЕАЭС достиг $80 млрд. Это на 15% больше, чем в 2021 году

Входящие в ЕАЭС страны за год увеличили объем торговли на 15%. Такое заявление на встрече с депутатами в Госдуме сделал глава правительства России.

Михаил Мишустин подчеркнул, что по итогам 2022 года товарооборот достиг $80 млрд.

В частности, премьер-министр уточнил, что объем торговли с Кыргызстаном вырос на 37%, а с Арменией – на 87%.

Помимо этого, он напомнил, что сейчас в ЕАЭС входят страны, общая численность населения которых составляет 180 млн человек, а ВВП превышает $2 трлн.