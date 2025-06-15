Сторонникам создания ядерного оружия не место в политике Ирана – Масуд Пезешкиан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что политика Исламской Республики не предполагает создание ядерного оружия, сторонники разработки подобных средств войны не будут допущены к принятию политических решений.
"Совершенно точно, что политика (страны), как на это неоднократно указывал верховный лидер Ирана, заключается в том, что Иран не получит ядерное оружие и даже не будет стремиться к его созданию. Любому, кто занимает позицию, не соответствующую этой политике, не место в политике Исламской Республики Иран"
– Масуд Пезешкиан
Напомним, что в Иране действует фетва Верховного лидера Али Хаменеи о запрете ядерного оружия.
Ранее президент страны Масуд Пезешкиан в разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Тегеран не имел планов разработки ядерного оружия, намереваясь дипломатическим путем урегулировать ядерный вопрос с США, однако процессу помешали атаки Израиля.