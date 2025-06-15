Вестник Кавказа

Сторонникам создания ядерного оружия не место в политике Ирана – Масуд Пезешкиан

Масуд Пезешкиан
© Фото: Сайт президента Ирана
Масуд Пезешкиан заявил, что политика Ирана не предполагает получения ядерного оружия.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что политика Исламской Республики не предполагает создание ядерного оружия, сторонники разработки подобных средств войны не будут допущены к принятию политических решений. 

"Совершенно точно, что политика (страны), как на это неоднократно указывал верховный лидер Ирана, заключается в том, что Иран не получит ядерное оружие и даже не будет стремиться к его созданию. Любому, кто занимает позицию, не соответствующую этой политике, не место в политике Исламской Республики Иран"

– Масуд Пезешкиан 

Напомним, что в Иране действует фетва Верховного лидера Али Хаменеи о запрете ядерного оружия. 

Ранее президент страны Масуд Пезешкиан в разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Тегеран не имел планов разработки ядерного оружия, намереваясь дипломатическим путем урегулировать ядерный вопрос с США, однако процессу помешали атаки Израиля.

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