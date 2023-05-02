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Шторм и заморозки обещают в Крыму

Шторм и заморозки обещают в Крыму
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Крыму в среду будет стоять непогода, объявлено штормовое предупреждение. Похолодание принесет в регион ночные заморозки.

Ветреная погода ожидается в Крыму завтра, МЧС предупреждает об опасности, на 3 мая объявлено штормовое предупреждение.

"По данным крымского управления по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 3 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до 2 градусов"

– МЧС Крыма

Непогода принесет сильный порывистый ветер - до 13 м/с. Минусовые температуры в Крыму прогнозируются лишь в ночные часы, днем будет около плюс 18.

Отметим, что соседний Краснодарский край на этот раз избежит непогоды, днем в регионе плюс 18-23, ночью пять градусов тепла.

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