Шторм и заморозки обещают в Крыму

Опубликовано: 12:46, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Крыму в среду будет стоять непогода, объявлено штормовое предупреждение. Похолодание принесет в регион ночные заморозки.

Ветреная погода ожидается в Крыму завтра, МЧС предупреждает об опасности, на 3 мая объявлено штормовое предупреждение.

"По данным крымского управления по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 3 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до 2 градусов"

– МЧС Крыма

Непогода принесет сильный порывистый ветер - до 13 м/с. Минусовые температуры в Крыму прогнозируются лишь в ночные часы, днем будет около плюс 18.

Отметим, что соседний Краснодарский край на этот раз избежит непогоды, днем в регионе плюс 18-23, ночью пять градусов тепла.