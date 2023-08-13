Столкновение катеров в Крыму: пострадали трое

Опубликовано: 17:31, 13 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Прибрежная полоса в Крыму оказалась тесной для двух катеров, столкновение которых произошло сегодня близ мыса Тарханкут. С травмами госпитализированы три человека.

Неподалеку от мыса Тарханкут в Крыму столкнулись катера. В результате аварии пострадали три человека. Они находятся в больнице.

"В 12:50 мск в дежурную часть крымского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в районе мыса Тарханкут село Оленевка Черноморского района столкнулись два маломерных судна. <…> Пострадали три человека 1980, 1983, 1984 годов рождения, которые госпитализированы в городскую больницу"

– МВД России на транспорте по Крыму

В ведомстве подчеркнули, что данным фактом заинтересовалась местная прокуратура.