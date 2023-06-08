Столичный регион ждет погожий теплый день

Опубликовано: 6:28, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в столичном регионе будет почти по-летнему тепло и сухо, а воздух прогреется до 24 градусов тепла, однако это ненадолго, предупреждают синоптики.

В Москве и Московской области сегодня днем будет преобладать переменная облачность, преимущественно обойдется без осадков, а воздух прогреется до 24 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Температура воздуха в Москве составит от 21 до 23 градусов тепла, по области от плюс 19 до плюс 24 градусов. Ветер будет дуть северо-западный, его скорость составит 4-9 м/c", - говорится в сообщении.

Атмосферное давление останется повышенным и составит 752 мм ртутного столба.

Такая погода сохранится и завтра, а вот к предстоящим праздничным выходным в регионе снова заметно похолодает.