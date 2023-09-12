Столичный регион ожидает по-летнему теплый день

Сегодня днем в столичном регионе сохранится летнее тепло – дождей не ожидается, а воздух прогреется до 22 градусов тепла, прогнозируют синоптики.
В Москве и Подмосковье сегодня снова будет тепло: ожидается переменная облачность, без осадков и до 22 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.
"Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 19 до 21 градуса тепла, по области от плюс 17 до плюс 22 градусов. Ветер слабый"
– Гидрометцентр РФ
Атмосферное давление останется повышенным и составит 752 мм ртутного столба, прогнозируют синоптики.