Столичный регион остается во власти бабьего лета

Опубликовано: 6:26, 14 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня жителей и гостей Москвы и Подмосковья снова ждет погожий сентябрьский день: "командовать" погодой будет бабье лето, прочно закрепившееся в регионе.

Жителей столичного региона сегодня снова порадует прекрасная погода: на фоне переменной облачности осадков не ожидается, а воздух прогреется до 23 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 20 до 22 градусов тепла, по области от плюс 18 до плюс 23 градусов. Ветер южный, 5-10 м/c"

- Гидрометцентр РФ

Атмосферное давление останется повышенным и составит 752 мм ртутного столба, - добавляют синоптики.