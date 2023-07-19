Столичные аэропорты перешли на работу по реальной погоде

Опубликовано: 10:22, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ливни и грозы, обрушившиеся на столичный регион минувшим вечером, не преминули сказаться на работе московских воздушных гаваней - в Москве задержали или отменили более 30 авиарейсов.

Столичные аэропорты мгновенно отреагировали на непогоду отменой или задержкой авиарейсов – сегодня утром во Внуково, Шереметьево и Домодедово не вылетели в рейсы самолеты по более чем 30 направлениям, причина – неблагоприятные метеоусловия, сообщает сервис "Яндекс Расписание".

Так, на 9 утра в аэропорту Внуково задержано семь рейсов, отменено девять; в аэропорту Домодедово задержано 11 рейсов, отменены два; в аэропорту Шереметьево задержаны два рейса и два отменены, передает РИА Новости.

Напомним, в Москве продолжается сильный ливень с грозой, который сопровождается сильными порывами ветра. За ночь в столичном регионе выпала треть месячной нормы осадков. Синоптики прогнозируют сильные дожди в столичном регионе в первой половине дня, к вечеру ливни пойдут на убыль.