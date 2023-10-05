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Столица Дагестана обзаведется еще одним трансформатором

Лампчка
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Махачкале ведутся работы по установке дополнительного трансформатора. Его мощность составит 25 МВА. На подстанции побывал глава города Юсуп Умавов.

Компания "Дагэнерго" ведет работы по установке дополнительного трансформатора на подстанции 110 кВ "Махачкала-110".

Как сообщают "Махачкалинские известия", мощность нового трансформатора составит 25 МВА. Он на треть увеличит мощность питающего центра.

Отмечается, что благодаря установке мощность энергообъекта составит 75 МВА. Трансформатор улучшит энергоснабжение городских микрорайонов.

Стоит добавить, с работами на подстанции ознакомился градоначальник Юсуп Умавов.

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